На Дону появится 400 га защитных насаждений до 2030 года

Ростовская область создаст 400 га защитных насаждений до 2030 года для борьбы с опустыниванием земель. Планируемые меры направлены на восстановление лесополос, которые снижают риски превращения земель в пустыню. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По информации ведомства, 2025 год государственное бюджетное учреждение запланировало работы на площади свыше 160 га. В планах — восстановление погибших лесополос в Зимовниковском районе на территории 21,5 га.

«Параллельно ведется работа по привлечению к уходу за лесополосами сельскохозяйственных производителей, чьи поля граничат с защитными насаждениями»,— сообщили в региональном минсельхозе.

Валентина Любашенко