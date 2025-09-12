Глава Удмуртии о сроках молодым людям за теракты: справедливый ответ государства

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал справедливым ответом государства те сроки лишения свободы, которые назначают молодым людям за подготовку или совершение терактов. Об этом он заявил во время обсуждения уголовных дел подростков—диверсантов в прямом эфире на телеканале «Моя Удмуртия» 11 сентября.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Парень, который в Глазове поджег релейный шкаф, получил 12,5 лет лишения свободы. Это справедливая реакция государства. Терроризм — одни из самых тяжелых статей (уголовного кодекса.— “Ъ-Удмуртия”) <...> У троих подростков, которые хотели заложить взрывное устройство, срок будет существенно больше. Наказание неизбежно»,— сказал господин Бречалов.

Глава Удмуртии призвал молодых людей не верить убеждениям, что это «какая-то игра», и не «ломать себе жизнь» из-за 5-20 тыс. руб. «Во всех ситуациях,— добавил он, говоря об уголовных делах подростков,— связь с вербовщиками из Украины. За очень небольшие деньги. Это не миллионы рублей, а какие-то гроши <..> Самоутверждаться или получать легкий заработок за такие страшные вещи — это жутко»,— добавил он. Педагогам и родителям он рекомендовал внимательнее следить за тем, чем «живут дети».

Напомним, 2 сентября под стражу были заключены трое подростков 15, 16 и 17 лет, которые пытались заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) у проходной ижевского оборонного предприятия. ФСБ указывает, что спецслужбы Украины обещали несовершеннолетним денежное вознаграждение за совершение теракта. В результате молодые люди подобрали макет СВУ, заранее заготовленный силовиками. Их задержали во время его «закладки» около проходной.

Кроме того, этим летом Верховный суд Удмуртии назначил 19-летней ижевчанке 6,5 года лишения свободы за отправку украинской разведке фотографий оборонного предприятия. На момент преступления ей было 17 лет.