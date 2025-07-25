Несовершеннолетняя разведка

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 19-летней ижевчанке за госизмену и шпионаж для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Следствие установило, что фигурантка передала координаты, фотографии и данные о руководстве местного предприятия ОПК. На момент совершения преступления она являлась несовершеннолетней. Подсудимая полностью признала свою вину. Ей назначено 6,5 лет лишения свободы в колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Сегодня, 25 июля, Верховный суд Удмуртии признал 19-летнюю жительницу Ижевска (личные данные не раскрываются, судебный процесс закрыт) виновной в госизмене (ст. 275 УК) за шпионаж в пользу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

ВС УР установил, что 19 июля 2023 года подсудимая — в момент совершения преступления несовершеннолетняя — связалась с представителем ГУР через чат-бота в Telegram и предложила ему помощь со сбором информации в РФ. Фигурантке поступило задание передать координаты и данные о местном оборонном предприятии (название не разглашается), его фотографии и сведения о транспорте, которым перевозится используемая в зоне СВО продукция.

Фигурантка согласилась выполнить задание ГУР. В тот же день, 19 июля, она сделала фотографии завода с балкона жилого дома вблизи предприятия, собрала в интернете открытые данные о его географических координатах и руководстве. Сведения обвиняемая передала ГУР через чат-бот.

«После начала проведения СВО (24 февраля 2022 года.— “Ъ-Удмуртия”) девушка начала интересоваться украинскими информационными ресурсами <...> под влиянием размещенных в интернет-пространстве новостей у подсудимой возникло и сформировалось негативное отношение к СВО»,— говорится в сообщении судов региона.

Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики, уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК) было заведено и расследовано региональным УФСБ. Девушку задержали 21 июня 2024 года.

Судебный процесс был закрыт. Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Вынося приговор, Верховный суд Удмуртии учел, что в момент совершения преступления она являлась несовершеннолетней и активно содействовала следствию. Подсудимой назначено шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Евгений Щепелев