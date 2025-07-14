Диверсия пошла в зачет

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 19-летнему студенту из Глазова за поджог релейного шкафа на участке Горьковской железной дороги прошлым летом. Координаты и инструкцию по уничтожению объекта молодому человеку передал неизвестный в Telegram. По данным объединенной пресс-службы судов республики, подсудимый негативно относится к проводимой РФ политике и проведению СВО и совершил преступление безвозмездно. Фигурант дела о диверсии (ст. 281 УК) признал вину и раскаялся, ему назначено 12,5 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 14 июля, Верховный суд Удмуртии вынес приговор 19-летнему студенту из Глазовского инженерно-экономического института филиала ИжГТУ имени Калашникова Тимофею Смирнову за диверсию (ст. 281 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов республики. По данным уголовного дела, летом 2024 года Смирнов поджег релейный шкаф сигнальной установки на железнодорожных путях первого пикета 1168 км перегона станций Глазов—Балезино (участок Горьковской железной дороги, ОАО «РЖД»).

Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе судов, обвиняемый Смирнов является оппозиционером, несогласным с проводимой руководством РФ внешней и внутренней политикой, негативно относится к СВО. «Денег (за диверсию.— “Ъ-Удмуртия”) он не получил, а лица, вышедшие на него, не установлены следствием, дело в их отношении выделено в отдельное производство»,— добавили там же. За поджог подсудимый Смирнов денег не просил.

По данным следствия, неустановленное лицо связалось с диверсантом в Telegram в июне прошлого года. Неизвестный предложил фигуранту «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ» поджечь релейный шкаф. Незнакомец отправил студенту координаты объекта и инструкции по способу совершения диверсии.

Диверсия произошла ночью 14 июня. Смирнов прибыл на место и поджег релейный шкаф, вследствие чего объект был разрушен. Ущерб ОАО «РЖД» составил 17,7 тыс. руб.

Как указали «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе судов, мотивом диверсанта—оппозиционера являлось нарушение железнодорожного сообщения для сокращения поставок боеприпасов в зону боевых действий на территории Украины. Студент объяснил это желанием снизить количество погибших на СВО. При этом обвиняемый не подумал о том, что из-за поджога релейного шкафа может нарушиться не только грузовое сообщение, но и пассажирское.

Поджигатель был задержан сотрудниками регионального УФСБ вечером 19 июня. Уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК) расследовали специалисты того же силового ведомства. Прокуратура Удмуртии направила дело Смирнова с обвинительным заключением в Верховный суд республики в мае этого года.

На судебных заседаниях Тимофей Смирнов признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном. Он был признан виновным. Суд назначил диверсанту 12,5 года лишения свободы, три из которых бывший студент проведет в тюрьме, оставшиеся девять с половиной — в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Евгений Щепелев