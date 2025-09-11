Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Италии открыли завещания Джорджо Армани

Модельер Джорджо Армани тайно оставил два завещания, составленных в этом году. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на данные нотариального архива Милана.

Фото: Alessandro Garofalo / File Photo / Reuters

Фото: Alessandro Garofalo / File Photo / Reuters

По информации агентства, они были открыты нотариусом 9 сентября, однако их содержание не разглашается. По данным ANSA, господин Армани собственноручно написал и запечатал завещания. Одно — 15 марта текущего года, второе — 5 апреля. О существовании завещаний не было известно до его смерти.

Модельер умер 4 сентября в возрасте 91 года. У него нет прямых наследников. Состояние господина Армани оценивается в €11–13 млрд. Прежде всего он был единственным владельцем модного дома Giorgio Armani, который, в отличие от многих его конкурентов, не был куплен крупной корпорацией и оставался собственностью основателя. Кроме того, господину Армани принадлежали доли в других компаниях, в том числе в производители люксовых очков EssilorLuxottica и производителе яхт The Italian Sea Group, а также несколько вилл.

О вкладе Джорджо Армани в мировую моду читайте в материале «Ъ» «Наследие мастера».

Яна Рождественская

Фотогалерея

Прощание с Армани

Предыдущая фотография
Траурный зал открылся для публики с 9 утра, однако люди начали собираться раньше

Траурный зал открылся для публики с 9 утра, однако люди начали собираться раньше

Фото: Antonio Calanni / AP

В выставочном центре Armani / Teatro в память о модельере зажглись десятки светильников

В выставочном центре Armani / Teatro в память о модельере зажглись десятки светильников

Фото: Antonio Calanni / AP

Организаторы церемонии разделили очередь на две части: с одной стороны от входа выстроились сотрудники модного дома, с другой — поклонники, приехавшие почтить память кутюрье

Организаторы церемонии разделили очередь на две части: с одной стороны от входа выстроились сотрудники модного дома, с другой — поклонники, приехавшие почтить память кутюрье

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Участники церемонии оставляют памятные записи в гостевой книге

Участники церемонии оставляют памятные записи в гостевой книге

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Очередь в траурный зал

Очередь в траурный зал

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Модельер Донателла Версаче (в центре)

Модельер Донателла Версаче (в центре)

Фото: Antonio Calanni / AP

Сотрудников модного дома в очереди можно отличить по одежде полностью черного цвета и белым букетам

Сотрудников модного дома в очереди можно отличить по одежде полностью черного цвета и белым букетам

Фото: Antonio Calanni / AP

Президент Палаты моды Италии Карло Капаза (второй слева)

Президент Палаты моды Италии Карло Капаза (второй слева)

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн (в центре)

Председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн (в центре)

Фото: Antonio Calanni / AP

Модель Валерия Мацца с супругом, актером Алехандро Гравье

Модель Валерия Мацца с супругом, актером Алехандро Гравье

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Режиссер Габриэле Сальваторес

Режиссер Габриэле Сальваторес

Фото: Antonio Calanni / AP

Очередь у входа в выставочный центр Armani/Teatro

Очередь у входа в выставочный центр Armani/Teatro

Фото: Antonio Calanni / AP

Гроб с телом модельера Джорджо Армани

Гроб с телом модельера Джорджо Армани

Фото: Antonio Calanni / AP

Предприниматель Маттео Марзотто и публицист Нора Шкрели

Предприниматель Маттео Марзотто и публицист Нора Шкрели

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Поклонники модельера в очереди

Поклонники модельера в очереди

Фото: Antonio Calanni / AP

Прощание продлится до вечера воскресенья. Похороны пройдут в частном порядке

Прощание продлится до вечера воскресенья. Похороны пройдут в частном порядке

Фото: Antonio Calanni / AP

За гробом на киноэкран выведены фотография модельера и его послание: «Знак, который надеюсь оставить, состоит из старания, уважения и внимания к людям и действительности»

За гробом на киноэкран выведены фотография модельера и его послание: «Знак, который надеюсь оставить, состоит из старания, уважения и внимания к людям и действительности»

Фото: Antonio Calanni / AP

Следующая фотография
1 / 17

Траурный зал открылся для публики с 9 утра, однако люди начали собираться раньше

Фото: Antonio Calanni / AP

В выставочном центре Armani / Teatro в память о модельере зажглись десятки светильников

Фото: Antonio Calanni / AP

Организаторы церемонии разделили очередь на две части: с одной стороны от входа выстроились сотрудники модного дома, с другой — поклонники, приехавшие почтить память кутюрье

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Участники церемонии оставляют памятные записи в гостевой книге

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Очередь в траурный зал

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Модельер Донателла Версаче (в центре)

Фото: Antonio Calanni / AP

Сотрудников модного дома в очереди можно отличить по одежде полностью черного цвета и белым букетам

Фото: Antonio Calanni / AP

Президент Палаты моды Италии Карло Капаза (второй слева)

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн (в центре)

Фото: Antonio Calanni / AP

Модель Валерия Мацца с супругом, актером Алехандро Гравье

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Режиссер Габриэле Сальваторес

Фото: Antonio Calanni / AP

Очередь у входа в выставочный центр Armani/Teatro

Фото: Antonio Calanni / AP

Гроб с телом модельера Джорджо Армани

Фото: Antonio Calanni / AP

Предприниматель Маттео Марзотто и публицист Нора Шкрели

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Поклонники модельера в очереди

Фото: Antonio Calanni / AP

Прощание продлится до вечера воскресенья. Похороны пройдут в частном порядке

Фото: Antonio Calanni / AP

За гробом на киноэкран выведены фотография модельера и его послание: «Знак, который надеюсь оставить, состоит из старания, уважения и внимания к людям и действительности»

Фото: Antonio Calanni / AP

Смотреть

Новости компаний Все