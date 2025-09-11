В Италии открыли завещания Джорджо Армани

Модельер Джорджо Армани тайно оставил два завещания, составленных в этом году. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на данные нотариального архива Милана.

По информации агентства, они были открыты нотариусом 9 сентября, однако их содержание не разглашается. По данным ANSA, господин Армани собственноручно написал и запечатал завещания. Одно — 15 марта текущего года, второе — 5 апреля. О существовании завещаний не было известно до его смерти.

Модельер умер 4 сентября в возрасте 91 года. У него нет прямых наследников. Состояние господина Армани оценивается в €11–13 млрд. Прежде всего он был единственным владельцем модного дома Giorgio Armani, который, в отличие от многих его конкурентов, не был куплен крупной корпорацией и оставался собственностью основателя. Кроме того, господину Армани принадлежали доли в других компаниях, в том числе в производители люксовых очков EssilorLuxottica и производителе яхт The Italian Sea Group, а также несколько вилл.

Яна Рождественская