«В 90% случаев молодые специалисты уходят из АПК в менее трудоемкие сферы»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 24 регионам 1,3 млрд руб. Цель – повышение уровня обеспеченности сельхозпредприятий квалифицированными кадрами. Такое решение было принято в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» и призвано уменьшить дефицит специалистов в агропромышленном комплексе, который, по экспертным данным, составляют сейчас 143 тыс. человек. Принятое решение – показатель системного подхода к решению проблемы, уверен член комитета АПК Ростовского отделения «Опоры России» Евгений Коваленко:



«На мой взгляд, любая конкретная мера, направленная на ослабление дефицита кадров в АПК, является сегодня крайне актуальной и жизненно необходимой для того, чтобы сельское хозяйство России вообще, и юга, в частности, динамично развивалось. Кадровый дефицит, который наблюдаем сегодня в отрасли, говорит о том, что системные изменения в вопросах подготовки работников агропрома требовались еще лет пять, а то и десять назад. И принятое решение о выделении регионам дополнительных средств на подготовку кадров для сельского хозяйства – это показатель системного подхода к решению проблемы, которая на юге России стоит не менее остро, чем, скажем, в Центральном федеральном округе. Поэтому логично, что в списке субъектов РФ, которые получат дополнительные средства по распоряжению Михаила Мишустина, есть и три региона Большого Юга – Республики Адыгея и Крым, Ставропольский край.

Сегодня кадровый состав работников южного агропрома можно условно разделить на три группы. В первую, наиболее многочисленную, входят люди пенсионного и предпенсионного возраста. Они имеют богатый опыт, стабильную мотивацию и зарплату, соответствующие их ожиданиям. Но количество таких работников каждый год сокращается. Ко второй группе относятся специалисты из других сфер, которых удалось переманить в АПК. Эти работники более чувствительны к уровню зарплаты, условиям труда и карьерному росту. Для них актуальны заочное обучение, а еще лучше онлайн-образование без отрыва от производства, а также краткосрочные курсы повышения квалификации или переподготовки, например, в зимний период. Третья, самая малочисленная группа – молодые специалисты. Они, за редким исключением, не имеют стабильной мотивации для работы “на земле”. Из личного опыта знаю, что в 90% случаев молодые специалисты, подзаработав в сельском хозяйстве “на машину”, уходят в менее трудоемкие или более доходные сферы.

Нужны специальные меры, позволяющие удерживать молодые и перспективные кадры в АПК, направленные на решение социальных задач и повышение престижности основных профессий.

Мне сложно судить о других регионах Юга и Северного Кавказа, но, например, в моей Ростовской области потребность в молодых кадрах для агропрома составляет, по разным оценкам, 2,5-4 тыс. человек. И на Дону специальные меры, системный подход и программы повышения квалификации изменили бы ситуацию к лучшему. Сегодня в донском АПК, прежде всего, ощущается нехватка механизаторов и опытных агрономов. На мой взгляд, производственная практика по советскому образцу (при сопровождении опытного наставника), со штурвальными на комбайнах, существенно бы исправила проблему пиковой нагрузки во время страды и стала бы хорошей предпосылкой к тому, чтобы эффективно решать задачу подготовки квалифицированного специалиста, заинтересованного в результатах своего труда.

Если говорить о позиции агронома, то есть два взаимоисключающих момента. Первый – агроном без опыта хозяйствам не нужен. Второй момент – агроному надо набираться опыта, но он не может это сделать, поскольку такой (неопытный) специалист не востребован в хозяйствах.

В этой ситуации необходимо изменить само представление о работе агронома, как о специалисте, которому совершенно необязательно иметь навыки механизатора. В сегодняшних реалиях агроному просто необходимо обладать такими навыками. Землю нужно чувствовать. За столом кабинета ее не понять.

В работе механизатора есть много нюансов, которые агроном обязательно должен учитывать. Это подтверждает опыт большинства фермерских хозяйств Дона, где руководитель является и механизатором, и агрономом, и финансистом, понимающим, что основная часть бюджета предприятия уходит на технику, семена, удобрения и средства защиты растений.

Поэтому видятся два пути. Готовить агрономов из числа механизаторов, что возможно пока чисто теоретически. Второй, более понятный путь – начинать практику студента агрономического факультета в хозяйствах с приобретения навыков механизатора. Если этот опыт грамотно сочетать с полученными в вузе теоретическими знаниями, то толк будет.

Таким образом, базовое образование, ориентированное на приобретение практических навыков во время обязательной производственной практики, еще в период обучения позволит повышать лояльность студентов к отрасли. Они увидят перспективы и возможности роста. Смогут после получения дипломов вернуться на предприятия в качестве штатных работников, но на более высокие позиции по зарплате. Для предприятий такой подход – это возможность формирования гарантированного и качественного кадрового резерва».