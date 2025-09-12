НОВАТЭК отсудил у ЧМК еще более 900 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил третий в этом году иск ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») о взыскании задолженности за газ. Сумма требований составляла почти 908 млн руб. Решение принято 11 сентября. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд в июне. В августе «НОВАТЭК-Челябинск» подал заявление об изменении исковых требований. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поэтому уточнить, как именно поменялись требования заявителя, невозможно.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине июля арбитражный суд региона удовлетворил еще два иска НОВАТЭК к ЧМК о взыскании задолженности за газ в сумме 932,15 млн и 869 млн руб. соответственно. Комбинат направил апелляционные жалобы, но они оставлены без движения до 29 сентября. Оба дела также рассматриваются в закрытом судебном заседании.