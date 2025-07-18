Суд взыскал с ЧМК долги за газ в сумме 1,8 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил два иска ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») о взыскании задолженности за газ. Общая сумма превышает 1,8 млрд руб. Решения были приняты 15 и 17 июля. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Оба иска НОВАТЭК направил в суд в апреле этого года. В первом заявлении компания просила взыскать с ЧМК задолженность в размере 932,15 млн руб. за газ, поставленный в январе 2025 года. Сумма второго иска составила 869 млн руб. Период задолженности не конкретизировался. Судебные разбирательства по этим делам проходили в закрытом режиме.

В июне суд принял третье заявление НОВАТЭК к ЧМК на сумму почти 908 млн руб. Решение по нему пока не принято.