Госдолг Башкирии к концу лета увеличился на 28,8 млн рублей

По итогам восьми месяцев государственный долг Башкирии составил около 71,15 млрд руб., увеличившись за месяц на 28,8 млн руб., следует из отчетности, опубликованной региональным министерством финансов.

В структуре обязательств наибольшая доля приходится на бюджетные кредиты, долг по которым составляет чуть более 42,2 млрд руб. Объем обязательств по гособлигациям составляет 21 млрд руб., по государственным гарантиям — 7,9 млрд руб.

Заимствований у кредитных организаций правительство республики не имеет.

Самого высокого объема госдолг Башкирии в этом году достиг в конце июня, когда он составляет около 74,1 млрд руб.

В августе минфин Башкирии заключил с АО «Новикомбанк» контракт на 4 млрд руб. кредита для финансирования дефицита бюджета.

Идэль Гумеров