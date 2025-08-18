Минфин Башкирии кредитуется на 4 млрд рублей в «Новикомбанке»

Министерство финансов Башкирии по итогам аукциона заключило кредитный договор с АО «Новикомбанк» на 4 млрд руб., сообщается на сайте госзакупок. Цель кредита — частичное финансирование дефицита бюджета республики.

Контракт начальной стоимостью 182,6 млн руб. заключен за 169,6 млн руб.

По условиям торгов, срок договора составляет 80 календарных дней с даты открытия лимита кредитной линии по ставке 19,35% годовых.

По итогам июня дефицит регионального бюджета достиг 15,2 млрд руб. Объем государственного долга составляет 71,1 млрд руб. Непогашенные обязательства перед банками у республики отсутствовали.

