Госдолг вычерпали до дна

Госдолг в Башкирии по итогам июня достиг рекордных 74,1 млрд руб., максимально приблизившись к верхней планке в 75,9 млрд руб. В то же время долговая нагрузка на бюджет региона остается ниже, чем у соседних регионов. Экономисты называют ситуацию хоть и ожидаемой, но тревожной. По их мнению, в годовой бюджет изначально были заложены расходы, не покрывающие инфляцию, в то время как прогноз доходов оказался слишком оптимистичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Республика быстро закрывает долги, считают в правительстве

Фото: Дмитрия Колпакова, Коммерсантъ Республика быстро закрывает долги, считают в правительстве

Фото: Дмитрия Колпакова, Коммерсантъ

По состоянию на 1 июля объем государственного долга Башкирии составил 74,1 млрд руб. За месяц этот показатель вырос на 7,05 млрд руб.

Как и прежде, большая часть обязательств приходится на заимствования из федерального бюджета — сумма инфраструктурных кредитов составляет 17,5 млрд руб., специальных казначейских кредитов — 4,9 млрд руб. 7,1 млрд руб. республика взяла на пополнение бюджетного счета, около 12,8 млрд руб. — на иные цели.

Общий размер обязательств республики по государственным гарантиям за месяц увеличился на 58 млн руб. и превысил 7,8 млрд руб.

Основной вклад в увеличение госдолга внесло размещение облигаций на 7 млрд руб. Теперь совокупный размер обязательств Башкирии по государственным ценным бумагам составляет 24 млрд руб. Тем временем министерство финансов готовится к очередной эмиссии — на сайте ведомства опубликованы условия выпуска гособлигаций с переменным купонным доходом.

По данным единого государственного портала «Электронный бюджет», нынешний объем госдолга стал рекордным для Башкирии.

Долговая нагрузка на региональный бюджет (отношение долга к запланированным налоговым и неналоговым поступлениям в консолидированный бюджет) по итогам мая составляла 26,18%. Максимальным этот показатель был в марте прошлого года, когда совокупный объем заимствований составлял 30,2% от суммы всех доходов, кроме безвозмездных поступлений.

По объемам государственного долга Башкирия занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Лидерами являются Нижегородская область (совокупный госдолг по состоянию на 1 июля — 175,45 млрд руб.) и Татарстан (99,1 млрд руб.). Однако уровень долговой нагрузки Башкирии ниже, чем средний по округу (41,83%). Наиболее сложной ситуация на начало лета была в Мордовии (нагрузка — 66,39%), Ульяновской области (58,94%) и Удмуртии (56,75%).

29 мая, выступая в Курултае с отчетом о бюджете, исполняющая обязанности министра финансов Светлана Малинская опровергла предположения депутатов по поводу дороговизны заемных денег, заверив, что республика берет деньги для «ликвидации кассового разрыва» и быстро погашает долги.

Экономист Всеволод Спивак связывает рост госдолга с изначально небольшой расходной частью бюджета, в которой затраты с учетом инфляции оказались даже ниже прошлогодних значений. По данным минфина, расходы бюджета Башкирии в 2024 году составили 317,9 млрд руб. В первоначальной версии бюджета на 2025 год расходы должны были составить 341,5 млрд руб. Инфляция в прошлом году составила 8,87%.

«На это наложилась уже ярко выраженная негативная динамика по налогу на прибыль — в первом квартале собрано номинально на 11% меньше, чем в прошлом году, что в реальном выражении означает падение примерно на 20%»,— объясняет эксперт.

Учитывая, что уровень госдолга приблизился к верхнему пределу в 75,9 млрд руб., установленному законом, эту планку, уверен собеседник «Ъ», придется поднимать, а значит и вносить изменения в бюджет.

Экономист Рустем Шайахметов считает увеличение госдолга на 7 млрд руб. за один месяц тревожным сигналом, свидетельствующим о значительном росте дефицита бюджета (по состоянию на 1 июня дефицит составлял 4,5 млрд руб., план на год — 9,8 млрд руб. — «Ъ»).

«Высокие темпы роста долга связаны с тем, что при принятии бюджета были проигнорированы негативные факторы, влияющие на доходы. Поэтому запланированные поступления оказались необоснованно завышены. Как следствие, бюджет оказался не сбалансирован»,— объясняет причины роста задолженности господин Шайахметов.

По мнению собеседника, Башкирия, покрывая дефицит за счет коммерческих заимствований, формирует дополнительные расходы, которые могли бы пойти на выполнение социальных обязательств и инновационное развитие. «Фактически из-за низкого качества управления бюджетными процессами республика лишается миллиардов рублей»,— уверен он.

Идэль Гумеров