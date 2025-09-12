На Дону из-за засухи упала урожайность масличных культур на 50% в 2025 году

Урожайность подсолнечника в южных регионах России упала на 35-50% из-за жары и засухи. Об этом сообщает издание «Агрономика».

По мнению экспертов, средняя урожайность главной масличной культуры в результате неблагоприятных погодных условий на юге достигла 13-летнего минимума — 1,1-1,2 тонны с га. В отдельных районах Ростовской области и Краснодарского края показатели снизились на 50%. В южных регионах производится около 30% всего подсолнечника в стране.

«Однако влияние данного фактора на общий результат по сбору будет незначительным благодаря прогнозируемому росту в Поволжье и других регионах, а также увеличению посевных площадей на юге. В 2025 году аграрии стремились вкладывать средства в рентабельную культуру», — поясняют агроспециалисты.

Прогнозы по валовому сбору подсолнечника расходятся. В «Совэконе» ожидают, что он не превысит 17,4 млн тонн. В «Русагротрансе» настроены более оптимистично: там прогнозируют 18,5 млн тонн, что соответствует росту на 9,5% год к году.

«Положительный прогноз по валовому сбору позволяет рассчитывать на снижение цен на внутреннем рынке. Однако в южных регионах стоимость, вероятно, будет выше средней из-за сокращения объемов»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко