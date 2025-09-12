В Азове цех по производству эмульгаторов планируют запустить в 2026 году

В Азове цех по производству пищевых эмульгаторов планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Объем инвестиций в проект составляет 300 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Строительство цеха ведется на территории действующего предприятия компании «Ласенор Юг». На данный момент предприятие производит 4 тыс. т. пищевых эмульгаторов ежегодно. После запуска цеха производительность вырастет до 8 тыс. т в год.

Проекта позволит создать 50 новых рабочих мест.

По данным портала kartoteka.ru, компания «Ласенор Юг» зарегистрирована в Азове 22 января 2010 года. Основным видом деятельности является производство прочих пищевых продуктов, в числе которых гидрогенизированные и переэтерифицированные животные и растительные жиры и масла. Уставный капитал составляет более 36,9 млн руб.

Наталья Белоштейн