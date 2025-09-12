Отключения воды затронут ЗЖМ и центр Ростова-на-Дону с 15 по 20 сентября

В Ростове-на-Дону с 15 по 20 сентября выключат горячее водоснабжение в Западном жилом массиве и в центральной части города. Причиной станут изменения в сводном годовом плане ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей, сообщает пресс-служба городского департамента жилищно-коммунального хозяйства.

В эти даты в столице региона пройдет заключительный этап подготовки сетей — испытания на прочность и плотность после модернизации.

В Западном жилом массиве отключения коснутся проспекта Малиновского — улицы Доватора — улицы Мадояна — проспекта Стачки — улицы Литвинова — улицы 2-й Володарского — улицы Заводской — улицы Каширской. Также без горячей воды останутся микрорайон Левенцовский, дома на улице Пескова и в переулке Машиностроительном.

В центре Ростова-на-Дону отключения коснутся территории в границах улицы Пушкинской — проспекта Буденновского — улицы Серафимовича — улицы Сиверса — улицы Маркова — улицы Локомотивной — улицы Мечникова — улицы Текучева — переулка Журавлева. Дополнительно ограничения затронут улицы Курскую, Тамбовскую, Воронежскую, Футбольную, Павленко, а также районы проспекта Соколова — улицы Малюгиной — улицы 21-й Линии — улицы Береговой и проспекта Соколова — улицы Береговой — переулка Халтуринского — улицы Пушкинской.

Для оперативного устранения возможных дефектов привлекут 18 аварийных бригад.

Константин Соловьев