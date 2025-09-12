Politico: ЕС убедил Трампа в необходимости заставить Россию вести переговоры

Лидеры Евросоюза убедили президента США Дональда Трампа в том, что Россия не заинтересована в прекращении украинского конфликта, и ее нужно вынудить сесть за стол переговоров. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода (Европы и США — «Ъ»)»,— сказал дипломат ЕС. Другой европейский политик заявил, что ожидаются «горячие дискуссии» с США о том, каким образом можно наиболее эффективно воздействовать на Россию.

На этой неделе Дональд Трамп призвал Европу увеличить до 100% пошлины на товары из Индии и Китая, чтобы усилить давление на Москву. Также сообщалось, что администрация США хочет добиться от стран G7 повышения пошлин на индийские и китайские товары. Евросоюз оценил предложение американского президента скептически из-за опасений ответных мер и экономических последствий.