FT: Трамп предложил ЕС увеличить до 100% пошлины в отношении КНР и Индии

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз увеличить до 100% пошлины на товары из Китая и Индии, в рамках усиления давления на Россию. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на три неназванных источника.

По словам собеседников издания, господин Трамп сделал это предложение, подключившись по видеосвязи к встрече высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне, где обсуждались совместные меры давления на Москву.

По словам источника из американской администрации, США готовы усилить свои санкции против РФ, если ЕС пойдет на повышение пошлин. Другой чиновник добавил, что США готовы ввести аналогичные пошлины против Китая и Индии, если Евросоюз согласится на этот шаг.