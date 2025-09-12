Соискатели расходятся с работодателями

Шесть человек на место — россияне стали активнее искать работу. Только за месяц соискатели разместили почти 7 млн резюме. За год их количество выросло на 27%, подсчитали аналитики hh.ru. Больше всего запросов приходится на автомобильный бизнес (+40%). А самая жесткая конкуренция — среди консультантов по стратегии и инвестициям. Означает ли это, что рынок кандидата сместился на сторону работодателя? И почему так сложно найти работу, когда все говорят о дефиците кадров? Выясняла Аэлита Курмукова.

Работодатели стали меньше публиковать вакансий, а кандидаты находятся в активном поиске. Наибольший прирост показывает рынок рабочих специальностей — больше 1 млн резюме только за август. Почти столько же соискателей среди домашнего персонала, в сферу транспорта и логистики пытаются устроиться 900 тыс. россиян. На прирост резюме влияет сезонный фактор и тренд на смену профессии, утверждают собеседники “Ъ FM”: строители уходят в водители, а няни, например, в швеи, которых активно набирает российский fashion-рынок. А вот в автобизнесе иная картина. С начала года закрылось порядка 700 автосалонов, почти 10% от всего рынка. И в этой сфере работу только в августе искали порядка 70 тыс. человек. И это не предел, подчеркнул президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов: «Ситуация сказывается и на розничной сети, поскольку игры с повышением утильсбора, защитой национальных производителей сбивает желание развивать свою конкурентоспособность. К тому же ключевая ставка привела к тому, что отрасль оказалась под очень большим давлением. У "КамАЗа" больше 30 млрд руб. убытков. Но никто не может похвастаться прибылью в нашей сфере. В лучшие времена в автодилерской отрасли были задействованы порядка 300 тыс. сотрудников.

Сокращение персонала будет продолжаться еще как минимум до конца года. Мы потеряем еще минимум 50 тыс. человек в отрасли».

В такой ситуации бизнес предпочитает оставлять ценных сотрудников, повышая зарплату, например, автомеханику, который в Москве уже зарабатывает под 300 тыс. руб. в месяц в зависимости от загрузки сервиса, но сокращает службу маркетинга. А значит, конкуренция ужесточается. У маркетологов и пиар-специалистов она уже выше среднего — 18 человек на место. У консультантов по стратегии и инвестициям — 32 резюме на одну вакансию, рассказала официальный представитель hh.ru в регионах Мария Бузунова:

«Гиперспрос просто сменился более продуманным наймом.

С одной стороны, много людей на рынке: мы видим прирост резюме в несколько миллионов. С другой, работодатели не удовлетворены их навыками и компетенциями. Чаще всего сейчас соискателей ищут даже не по названию профессии, на которую они претендуют, а по тем навыкам, которые у них есть. Одно из возможных решений проблемы — нужно просто подтверждать свои знания в резюме. Если говорить, например, про айтишные профессии, маркетинг, диджитал, искусство и медиа, — сферы, где высокая конкуренция, то средний срок поиска работы может составлять два, иногда даже три месяца».

Число резюме растет, но все говорят о дефиците кадров. Последний раз цифры публиковал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Рынку труда только в первом квартале 2025-го не хватало 2,6 млн человек. Но даже при высокой зарплате компаниям сложно закрыть ключевые позиции, заметила управляющий партнер Kontakt InterSearch Марина Тарнопольская: «Сейчас в целом ощущается большая перезагрузка всего бизнеса, и многие требования, которые раньше предъявлялись, в частности, к топ-менеджерам, поменялись. Не все выдерживают эту историю. Перед компаниями стоят совершенно другие задачи, и под них нужны другие управленцы. Так что идет вот эта ротация: одни находятся в поиске, а другие не могут найти тех, кто нужен. Если стандартный поиск шел три-четыре месяца, сейчас этот срок может составлять шесть-девять месяцев.

В настоящее время надо уметь принимать решения в период, когда не хватает информации и очень много неизвестных. К сожалению, это могут далеко не все. Плюс автоматизация, искусственный интеллект требуют уже других навыков и подходов».

А такая динамика говорит о том, что рынок сейчас, скорее, работодателя, чем соискателя. Во втором квартале 30% российских компаний заявили о сокращении расходов на наем, следует из мониторинга РСПП о состоянии экономики. А 12% респондентов опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» планируют сократить штат этой осенью, а это каждая десятая компания.

Аэлита Курмукова