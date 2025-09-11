Авторынок меняет вывески

В России закрываются автосалоны. По данным сервиса «Яндекс Карты», с начала 2025 года их количество сократилось на 9% — примерно до 7,5 тыс. точек. Среди городов-миллионеров самое резкое падение зафиксировано в Ростове-на-Дону. Там закрылось почти 30% автосалонов. Московский рынок сократился примерно на 10%, петербургский — на 18%.

О причинах закрытия автосалонов рассуждает исполнительный директор по корпоративным продажам компании Geely Мotors Алексей Винер: «Российский рынок легкового и грузового транспорта сильно изменился с 2022 году. Постепенно приходили новые производители.

При низкой ключевой ставке было легко удовлетворять спрос на лизинг, на автокредиты. Когда ставка пошла вверх, произошло переосмысление со стороны организаций, которые открывали дилерские центры того или иного бренда. Стало понятно, что часть из них абсолютно неприбыльная, некоторые производители вообще ушли из России. И дилеры приняли решение сокращать ассортимент моделей, не приносящих доход».

За первый квартал 2025 года было расторгнуто около 150 дилерских контрактов, а за второй — почти 400, следует из данных «Автостата». Большинство из них пришлось на китайские бренды. Сейчас в России им принадлежат более 3 тыс. контрактов, при этом три года назад их было только 740. Число дилеров европейских, японских и американских марок за этот же период сократилось с 2 тыс. до 400. Скорее всего, тенденция будет продолжаться, считает гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский: «Тенденция будет сохраняться. В ближайшие два года нас ждет смена вывесок на 30% зданий дилерских центров, потому что растет и конкуренция.

Мы увидим новую конфигурацию дилерской сети, которая наверняка уже будет более стабильной. При этом на рынок смена вывесок никак не влияет, он все равно остается в штуках, в количестве. Одни бренды уходят, другие приходят. Клиенты смогут выбирать то, что им нравится, то, что более востребовано, какие-то новые марки. Возможно, если большинство брендов захочет уйти из России по тем или иным причинам, тогда, конечно, придется думать, что делать с теми дилерскими центрами, теми зданиями, которые остались вообще без вывесок. Это самое печальная ситуация. На данный момент она стабильна, и наоборот существует избыток автомобилей, которые нужно успеть продать».

Только в январе 2025 года динамика была положительной по сравнению с прошлым годом, подсчитали в «Автостате». В остальные месяцы продажи были хуже. На февраль пришлось около 78 тыс. продаж — это почти на 30% меньше, чем за тот же период 2024 года. В марте их было уже на 45% меньше, в апреле и мае — на 25%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Мурыгина