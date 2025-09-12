Ростовская область попала в топ регионов по спросу на программистов

С января по август российские работодатели открыли более 88 тыс. вакансий для программистов и разработчиков. Ростовская область вошла в число регионов с высоким спросом на данных специалистов. Об этом сообщила пресс-служба платформы hh.ru в ответе на запрос «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предоставленной «Ъ-Ростов» информации, почти половина предложений о работе приходится на Москву — 47%. В десятку лидеров также попали Санкт-Петербург (13%), Свердловская область, Татарстан и Новосибирская область (по 3% каждый). Краснодарский край, Нижегородская и Ростовская области предложили по 1,5 тыс. позиций, что составляет 2% от общего числа. Московская и Самарская области замкнули список с показателем по 2%.

«Медианная предлагаемая зарплата программистов в Ростовской области в этом году составила 118,8 тыс. руб. Профессия программиста уже несколько лет не входит в перечень дефицитных. На данный момент на одну вакансию приходится 14 активных резюме кандидатов, что почти вдвое превышает верхний уровень комфортной конкуренции — 7,9 резюме на позицию»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Максимальный профицит программистов в этом году сложился в ХМАО-Югра (40 резюме на вакансию), Ставропольском крае (38,1), Оренбургской области (28,9) и Ульяновской области (28,1). В Ростовской области также наблюдается избыток кандидатов — 19,1 активного резюме на одно предложение о работе.

В регионах с высоким спросом на разработчиков ситуация спокойнее: в Москве — 10,3 резюме на вакансию, Санкт-Петербурге — 13,3, Свердловской области — 11,5, Новосибирской области — 12,4.

По словам аналитиков hh.ru, главная сложность работодателей — значительный дисбаланс между ожиданиями компаний и навыками соискателей. В тройке самых востребованных компетенций для программистов в этом году оказалось «1С программирование», однако данный навык отсутствует в топе упоминаний в резюме. То же касается PHP, TypeScript, «1С: Предприятие 8», React — их нет среди наиболее популярных компетенций в резюме кандидатов.

«Рынок труда — один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов. В сфере ИТ общая неэффективность усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», — рассказал «Ъ-Ростов» генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков.

Валентина Любашенко