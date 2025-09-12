НХЛ допустит оправданных по делу об изнасиловании игроков до матчей с 1 декабря

Оправданные по делу о сексуализированном насилии пять канадских хоккеистов с 1 декабря смогут выступать за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает телеканал Sportsnet.

Решение было принято НХЛ совместно с ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) По данным источника, 15 октября хоккеисты — вратарь Картер Харт, защитник Кэл Фут, нападающие Майкл Маклауд, Алекс Форментон и Диллон Дюбе — получат возможность заключать контракты с командами.

Обвинения в адрес хоккеистов были выдвинуты в январе 2024 года и строились на показаниях потерпевшей 24-летней девушки. Она утверждала, что в 2018 году стала жертвой сексуализированного насилия в номере одного из отелей Лондона, где проходила вечеринка в честь победы сборной Канады на молодежном чемпионате мира. 24 июля Высший суд Онтарио вынес оправдательный приговор, поскольку не смог признать показания истца «надежными или заслуживающими доверия».

В июле НХЛ опубликовала заявление, в котором говорилось, что решение суда необходимо «проанализировать и обдумать», поскольку «выдвинутые обвинения вызывают серьезную обеспокоенность, а рассматриваемое поведение является неприемлемым».

Подробнее — в материале «Ъ» «Хоккеисты победили судейским решением».

Таисия Орлова