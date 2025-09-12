Почти 50 тысяч россиян досрочно проголосовали в единый день голосования

В досрочном голосовании на выборах разного уровня приняли участие 49,7 тыс. избирателей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Досрочный этап единого дня голосования начался 24 августа. Он проходил в труднодоступных и отдаленных местах (44 тыс. человек) и на судах в плавании (5,6 тыс. человек).

Единый день голосования будет проходить три дня, начиная с сегодняшнего. В 20 субъектах пройдут прямые выборы губернаторов, в 11 — изберут депутатов законодательных собраний. В этом году на муниципальных и региональных выборах выставили свои кандидатуры более 1,6 тыс. участников СВО.