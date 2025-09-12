На выборы в единый день голосования выдвинулись 1616 участников СВО

В региональных и муниципальных выборах в единый день голосования в этом году участвуют 1616 участников и ветеранов СВО. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Единый день голосования назначен на 14 сентября, но трехдневные выборы в ряде регионов стартовали сегодня. Пройдут около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе. Не менее 20 кампаний — по прямым выборам высших должностных лиц.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за выборами наблюдают 165,5 тыс. наблюдателей. Из них 32,5 тыс. человек назначены кандидатами, 71,4 тыс. человек — 11 политическими партиями и 61,6 тыс. человек - общественными палатами. В 68 регионах развернута работа общественных штабов по наблюдению за выборами.