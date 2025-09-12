В России начался единый день голосования

В России 12 сентября начинается голосование на региональных и местных выборах, которые пройдут в рамках единого дня голосования (14 сентября). Избирательные кампании пройдут в 81 из 89 субъектов, исключая Ингушетию, Кабардино-Балкарию, ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, Москву и Санкт-Петербург. Всего будет проведено более 5 тыс. избирательных кампаний и местных референдумов, по итогам которых замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В 20 регионах состоятся прямые выборы глав исполнительной власти, из них в 19 субъектах предусмотрено трехдневное голосование с 12 по 14 сентября. Исключением является Татарстан, где выборы пройдут однодневно. В Ненецком автономном округе главу региона изберут депутаты местного парламента. В 11 субъектах пройдут выборы депутатов законодательных собраний, с многодневным голосованием в 10 регионах (12-14 сентября) и двухдневным в Курганской области (13-14 сентября). В 25 административных центрах будут избраны депутаты городских дум.

В ряде приграничных регионов ЦИК разрешил организовать голосование вне помещений, на придомовых территориях и в местах общего пользования. 24 региона будут применять дистанционное электронное голосование, в том числе впервые оно пройдет в Северной Осетии, Удмуртии, Курганской, Магаданской и Самарской областях. Более 1,6 млн россиян подали заявления для участия в онлайн-голосовании.