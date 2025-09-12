В Ростове организована проверка по факту падения из окна 3-летнего ребенка

Прокуратурой Ростовской области организована проверка по факту гибели 3-летнего ребенка после падения из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным надзорного органа, 11 сентября несовершеннолетний выпал из окна четвертого этажа дома по ул. Вятской. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

«Прокуратурой организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями мальчика своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,— говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Наталья Белоштейн