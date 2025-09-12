В Сальском районе нашли засоренные мусором сельхозугодия

В Сальском районе специалисты Россельхознадзора зафиксировали нарушение земельного законодательства. На сельхозугодиях площадью в 100 кв. м. обнаружили строительные отходы, перекрывшие плодородный слой почвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кроме того, на участке нашли сорняки: пырей, острец, овсюг и другие. При этом признаков ведения сельскохозяйственной деятельности не нашли.

«Размещение захламлений на территории земельного участка сельскохозяйственного назначения негативно сказывается на процессах сохранения, воспроизводства и повышения природного плодородия почв и приводит к ухудшению качества земель сельскохозяйственного назначения, их деградации», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В адрес физического лица направили предписание по приведению участка в пригодное для использования состояние.

Константин Соловьев