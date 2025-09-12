«Европа не выглядит страшным милитаристом»
Дмитрий Дризе — о ситуации вокруг учений «Запад-2025»
Дональд Трамп допустил, что инцидент с российскими дронами в Польше — это ошибка. Ему не нравится, все что связано с этой ситуацией. Ранее Варшава сообщила о сбитых беспилотниках над своей территорией. Премьер-министр Дональд Туск утверждал, что БПЛА были российскими. Власти страны созвали экстренное заседание и запросили консультации с союзниками по НАТО. На этом фоне в Белоруссии 12 сентября стартуют российско-белорусские учения «Запад-2025», в которых примут участие около 13 тыс. военных с обеих сторон. Соседние страны закрывают границы и приводят вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. Москва и Минск, в свою очередь, утверждают, что маневры не направлены против третьих стран. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что обстановка по факту уже обострилась.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Главная задача учений «Запад-2025» — применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие России и Белоруссии планируют отработать, в частности, отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами условного противника. Москва и Минск выпустили по этому поводу традиционный для таких случаев комментарий: маневры не направлены против третьих стран. Однако последние с этим не до конца согласны, а многие уверены в обратном.
Буквально накануне всех этих мероприятий в Польшу прилетели неопознанные дроны. Варшава в инциденте обвиняет Россию. Согласно же официальному комментарию Министерства обороны РФ, в ночь на 10 сентября силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов, наносить удары по объектам на территории Польши не планировались. Однако Москва готова принять участие в совместном расследовании. Некоторые вопросы вызвало определение «не планировалось». Но при этом пока по-прежнему непонятно, сколько этих самых летательных аппаратов в итоге было, какое они имели оснащение, сколько БПЛА сбили, а сколько — нет.
НАТО, польская армия и политики попали под огонь критики из-за того, что оказались совершенно не готовыми к подобной ситуации, тогда как ни дня не проходит без грозных заявлений о российской угрозе. На этом фоне Варшава перебрасывает к белорусской границе дополнительно 40 тыс. солдат. Это связано и с учениями, и с историей с дронами. Недружественные страны не исключают провокаций, которые могут стать поводом для нечто более серьезного.
Приходится признать, что учения еще не стартовали, а обострение обстановки налицо, кто бы ни был инициатором этого.
Обращает на себя позиция Дональда Трампа, который прокомментировал указанные выше прилетевшие дроны одной лишь фразой «ну вот началось», и все на этом. Правда, глава Белого дома написал теплое письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко и обещал дальнейшие послабления для республики. По логике вещей после такого нападать на страны ЕС как-то не очень удобно. Зато в отношении России Вашингтон явно взял очередную паузу. Между тем Евросоюз в эти дни как раз ждет от США решения по совместным санкциям в отношении Москвы, поэтому там приостановили свой 19-й пакет. Но ничего не происходит, все как-то замерло. Тишина не всегда к добру. Затишье, как мы знаем, бывает перед бурей. В этой связи, есть некоторые основания предполагать, что, если опять что-то куда-то прилетит или случайно выстрелит, последствия могут быть действительно непредсказуемыми. Таким образом приходиться соглашаться — на западных границах образовался новый очаг напряженности. При этом нынешняя Европа по-прежнему не выглядит страшным милитаристом.
