«Европа не выглядит страшным милитаристом»

Дональд Трамп допустил, что инцидент с российскими дронами в Польше — это ошибка. Ему не нравится, все что связано с этой ситуацией. Ранее Варшава сообщила о сбитых беспилотниках над своей территорией. Премьер-министр Дональд Туск утверждал, что БПЛА были российскими. Власти страны созвали экстренное заседание и запросили консультации с союзниками по НАТО. На этом фоне в Белоруссии 12 сентября стартуют российско-белорусские учения «Запад-2025», в которых примут участие около 13 тыс. военных с обеих сторон. Соседние страны закрывают границы и приводят вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. Москва и Минск, в свою очередь, утверждают, что маневры не направлены против третьих стран. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что обстановка по факту уже обострилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Главная задача учений «Запад-2025» — применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие России и Белоруссии планируют отработать, в частности, отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами условного противника. Москва и Минск выпустили по этому поводу традиционный для таких случаев комментарий: маневры не направлены против третьих стран. Однако последние с этим не до конца согласны, а многие уверены в обратном.

Буквально накануне всех этих мероприятий в Польшу прилетели неопознанные дроны. Варшава в инциденте обвиняет Россию. Согласно же официальному комментарию Министерства обороны РФ, в ночь на 10 сентября силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов, наносить удары по объектам на территории Польши не планировались. Однако Москва готова принять участие в совместном расследовании. Некоторые вопросы вызвало определение «не планировалось». Но при этом пока по-прежнему непонятно, сколько этих самых летательных аппаратов в итоге было, какое они имели оснащение, сколько БПЛА сбили, а сколько — нет.

НАТО, польская армия и политики попали под огонь критики из-за того, что оказались совершенно не готовыми к подобной ситуации, тогда как ни дня не проходит без грозных заявлений о российской угрозе. На этом фоне Варшава перебрасывает к белорусской границе дополнительно 40 тыс. солдат. Это связано и с учениями, и с историей с дронами. Недружественные страны не исключают провокаций, которые могут стать поводом для нечто более серьезного.

Приходится признать, что учения еще не стартовали, а обострение обстановки налицо, кто бы ни был инициатором этого.

Обращает на себя позиция Дональда Трампа, который прокомментировал указанные выше прилетевшие дроны одной лишь фразой «ну вот началось», и все на этом. Правда, глава Белого дома написал теплое письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко и обещал дальнейшие послабления для республики. По логике вещей после такого нападать на страны ЕС как-то не очень удобно. Зато в отношении России Вашингтон явно взял очередную паузу. Между тем Евросоюз в эти дни как раз ждет от США решения по совместным санкциям в отношении Москвы, поэтому там приостановили свой 19-й пакет. Но ничего не происходит, все как-то замерло. Тишина не всегда к добру. Затишье, как мы знаем, бывает перед бурей. В этой связи, есть некоторые основания предполагать, что, если опять что-то куда-то прилетит или случайно выстрелит, последствия могут быть действительно непредсказуемыми. Таким образом приходиться соглашаться — на западных границах образовался новый очаг напряженности. При этом нынешняя Европа по-прежнему не выглядит страшным милитаристом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе