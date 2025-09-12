Сочи возглавил топ направлений для отдыха парами

В сентябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха парами. По данным сервиса для бронирований отелей и квартир Твил.ру, курорта собрал 15% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На курорте путешественники проводят в среднем семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха парами заняла Ялта. Курорт Крыма собрал 6% бронирований. В портовом городе путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,4 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 5% бронирований. В городе путешественники останавливаются в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха парами в сентябре также вошли и другие города Краснодарского края. Шестое место занял Геленджик, в котором путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

Топ-10 замыкает Анапа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,8 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в сентябре курорт занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями. Курорт собрал 11% бронирований группами.

Мария Удовик