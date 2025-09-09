Сочи возглавил топ направлений для отдыха компаниями

В сентябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 11% бронирований группами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,9 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 7% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляла 5,2 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Ялта с 6% бронирований. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 7,2 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха компаниями также вошел еще один город Краснодарского края. Геленджик занял пятое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 7 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в администрации курорта прошло заседание летнего оперативного штаба под руководством заместителя главы города Сергея Сомко. Несмотря на отъезд семей с детьми после окончания каникул, курорт сохраняет высокую посещаемость и загрузку средств размещения.

Мария Удовик