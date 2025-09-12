Politico: премьер Катара встретится с Трампом из-за удара Израиля по Дохе

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани посетит Нью-Йорк и Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом и его высокопоставленными подчиненными. Темой переговоров станет удар Израиля по зданию политбюро группировки «Хамас» в Дохе, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, катарский премьер также встретится в США с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.

Как пишет Politico, в Белом доме недовольны премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В первую очередь из-за риска переговоров с «Хамас», над которыми американская администрация работает уже долгое время. «Каждый раз, когда они добиваются прогресса, он (Биньямин Нетаньяху. — "Ъ") кого-то бомбит», — сказал собеседник издания, близкий к команде Дональда Трампа.

Глава правительства Катара, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил о принципиальной разнице в образе действий США и Израиля. В этой связи он вспомнил «Талибан», чье политическое бюро также находилось в Дохе, но США ни разу не позволили себе ударить по переговорщикам. «И этот канал привел к достижению соглашения по Афганистану, которое положило конец войне»,— подчеркнул премьер. В то же время Израиль, по мнению представителя Катара, верит в собственную безнаказанность и продолжает вести политику, исполненную высокомерия.

Атака Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Доху произошла 9 сентября. Операция получила название «Огненная вершина». Среди погибших оказался сын одного из лидеров «Хамаса» Халиля Аль-Хайи — Хаммам. Страны арабского мира, которые, подобно Катару, принимают у себя эмиссаров радикальных группировок, опасаются теперь, что Израиль может ударить и по их территориям, поэтому начали направлять запросы о гарантиях ненападения американским властям.

