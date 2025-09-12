В Ростовской области открылись более 2,5 тысячи избирательных участков
В первый день голосования 12 сентября в Ростовской области в 08:00 открылось более 2,5 тыс. избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
«Голосование началось в штатном режиме, все избирательные участки приступили к работе вовремя»,— отметил председатель облизбиркома Андрей Буров.
В сентябрьских выборах смогут принять участие более 3 млн жителей региона.