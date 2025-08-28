Бойцы смогут проголосовать на выборах губернатора Ленобласти в зоне СВО

В зоне спецоперации будут работать 12 участков, где можно будет проголосовать на выборах губернатора Ленинградской области. Большая часть из них будет открыта для военнослужащих, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы избирательной комиссии региона Михаила Лебединского.

Два участка будут принимать гражданских лиц, остальные десять — бойцов. Господин Лебединский подчеркнул, что в этот раз отдать свой голос смогут военнослужащие, проходящие лечение в госпиталях.

Избирком Ленобласти предоставил регионам, где будут находиться участки, необходимое оборудование и документацию. Также была продумана логистика для проведения выборов в воинских подразделениях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге откроют 18 избирательных участков на выборах губернатора Ленобласти.

Татьяна Титаева