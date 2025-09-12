Новая глава МИД Британии объявила о визите в Киев и финансовой помощи Украине
Новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер посетит Киев с официальным визитом. Это будет ее первая поездка на посту главы МИД, сообщили на сайте правительства страны. The Independent уточняет, что ее визит состоится 12 сентября.
Фото: В©House of Commons / Handout / Reuters
«Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней в качестве министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании»,— приводят в пресс-релизе слова госпожи Купер. Во время своего визита она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и премьер-министром Юлией Свириденко.
Госпожа Купер также заявила, что Великобритания отправит Украине £142 млн ($192,5 млн). £100 млн из них пойдут на гуманитарную помощь украинцам, а £42 млн — на восстановление электросетей и подготовку газовой и энергетической инфраструктуры на зиму.
Иветт Купер назначили главой британского МИД 5 сентября. До этого она занимала должность министра внутренних дел. Ранее ее критиковали за провалы в пресечении незаконной миграции, и перевод в МИД был воспринят как желание убрать ее с поста главы МВД.
Подробнее о перестановках в правительстве Британии читайте в материале «Ъ».