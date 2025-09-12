Новая глава МИД Британии объявила о визите в Киев и финансовой помощи Украине

Новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер посетит Киев с официальным визитом. Это будет ее первая поездка на посту главы МИД, сообщили на сайте правительства страны. The Independent уточняет, что ее визит состоится 12 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: В©House of Commons / Handout / Reuters Фото: В©House of Commons / Handout / Reuters

«Я решила посетить Украину в свои первые несколько дней в качестве министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании»,— приводят в пресс-релизе слова госпожи Купер. Во время своего визита она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и премьер-министром Юлией Свириденко.

Госпожа Купер также заявила, что Великобритания отправит Украине £142 млн ($192,5 млн). £100 млн из них пойдут на гуманитарную помощь украинцам, а £42 млн — на восстановление электросетей и подготовку газовой и энергетической инфраструктуры на зиму.

Иветт Купер назначили главой британского МИД 5 сентября. До этого она занимала должность министра внутренних дел. Ранее ее критиковали за провалы в пресечении незаконной миграции, и перевод в МИД был воспринят как желание убрать ее с поста главы МВД.

Подробнее о перестановках в правительстве Британии читайте в материале «Ъ».