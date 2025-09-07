Кир Стармер проводит тотальные перестановки

Скандал с неуплатой налогов на покупку недвижимости, в котором оказалась замешана вице-премьер Великобритании и заместитель председателя Лейбористской партии Анджела Рейнер, привел не только к ее отставке, но и к целому ряду перестановок в кабинете министров. Некогда звезда лейбористов, которой прочили место лидера партии, теперь лишилась этой перспективы, а правительство — молодых избирателей, которых привлекал неформальный стиль госпожи Рейнер. Ее место занял глава Форин-офиса Дэвид Лэмми, который теперь возглавит Министерство юстиции, а глава Минюста Шабана Махмуд получит министерский портфель в МВД, поскольку министр внутренних дел Иветт Купер теперь возглавит МИД страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Toby Melville / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Toby Melville / Reuters

Отставка вице-премьера и заместителя лидера Лейбористской партии Анджелы Рейнер была делом времени. С тех пор как выяснилось, что она допустила ошибку при уплате налогов за покупку роскошной квартиры в приморском Хоуве на юге Англии за 800 тыс. фунтов ($1,08 млн), ее позиции сильно пошатнулись. Дело в том, что госпожа Рейнер также занимала должность министра по делам жилья и была известна критикой оппонентов за похожие нарушения в годы правления консерваторов. Теперь ей пришлось испытать на себе, к чему приводят ошибки в налоговых расчетах.

Вице-премьера обвиняли в частичной неуплате налога: при покупке квартиры она отдала в казну 30 тыс. фунтов вместо положенных 70 тыс. фунтов, которые следовало уплатить за покупку второго жилья. Сама Анджела Рейнер объясняла, что следовала советам юристов, однако те рекомендовали обратиться к налоговому специалисту, чего она не сделала. Расчеты между тем осложнялись разводом с мужем и продажей общего дома. В итоге внутреннее расследование постановило, что политик нарушила этические нормы, после чего 5 сентября госпожа Рейнер подала в отставку. «Я беру на себя полную ответственность за ошибку. Я бы хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы повторить: в мои намерения никогда не входило делать что-либо, кроме выплаты нужной суммы»,— говорится в ее письме премьер-министру Киру Стармеру.

Уход вице-премьера вызвал целый ряд перестановок в кабинете министров и среди младших министров (госсекретарей). Назначения проходили несколько дней подряд. Самым заметным стал переход Дэвида Лэмми на пост вице-премьера и министра юстиции.

Ему на замену пришла Иветт Купер, а МВД отошло Шабане Махмуд. Позиция заместителя лидера партии на ближайшие месяцы останется свободной — внутрипартийное голосование потребует времени.

Выбор Дэвида Лэмми в качестве правой руки премьера объясняется прежде всего его хорошими отношениями с Киром Стармером и узнаваемостью среди населения, хотя рейтинг одобрения у него невысок: в августе 2025 года его поддерживали лишь 14% британцев, а 44% — не одобряли. При этом за время работы во главе Форин-офиса господин Лэмми зарекомендовал себя как способный переговорщик.

Не слишком популярна и новая глава Форин-офиса Иветт Купер: ее критиковали за провалы в пресечении незаконной миграции, и перевод в МИД был воспринят как желание убрать ее с поста главы МВД. Такую версию подкрепляет тот факт, что у Иветт Купер нет практически никакого опыта в международных делах, за исключением нескольких месяцев работы на посту теневого министра иностранных дел в 2010 году, когда она заменяла своего товарища по партии. Однако, по официальной версии, к креслу в Форин-офисе ее привели «выдающиеся навыки» ведения переговоров и успешное взаимодействие с Францией в предотвращении незаконного пересечения Ла-Манша мигрантами.

Масштабная перестановка (более десяти замен) после ухода госпожи Рейнер не была обязательной и свидетельствует о попытке премьера перезапустить свое правительство на фоне крайне низких рейтингов, которые колеблются в районе исторического антирекорда в 20%.

Для сравнения: у новой партии Reform UK — 28%, а у консерваторов — 17%. И хотя у Reform UK всего четыре места в парламенте, эксперты не исключают, что партия может возглавить правительство после выборов. Следующие парламентские выборы назначены на 2029 год, но досрочное голосование становится все более вероятным.

С уходом Анджелы Рейнер восстановить позиции правительства даже путем перестановок будет крайне сложно: бывшая вице-премьер была настоящей звездой партии и пользовалась популярностью за «свободный» образ жизни — пляж, танцы, вейпы на надувном каноэ. Ее считали символом «человека из народа»: родившись в бедной семье и не получив приличного образования, госпожа Рейнер смогла с нуля построить карьеру и даже составить конкуренцию Киру Стармеру. Теперь же премьер потерял не столько потенциальную конкурентку, сколько политика, привлекавшего к партии симпатии молодежи и «синих воротничков».

Вероника Вишнякова