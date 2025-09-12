На Дону в пожарах и ДТП спасли семь человек

За прошедшие сутки в Ростовской области в трех ДТП спасены пять человек и двое — в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

За сутки 11 сентября пожарно-спасательные подразделения ГУМЧС России по Ростовской области ликвидировали 20 пожаров: 10 техногенных и столько же загораний сухой растительности.

Специалисты привлекались к ликвидации трех ДТП.

Всего на места происшествий выезжали 232 сотрудника МЧС и 58 единиц техники.

Наталья Белоштейн