В Челябинске в День города изменятся маршруты общественного транспорта

В Челябинске во время проведения праздничных мероприятий 13 августа в честь Дня города изменятся маршруты общественного транспорта из-за перекрытия дорог, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 7:00 до 18:00 трамвай №5 будет ездить через ЧЭМК, улицы Труда и Цвиллинга и автовокзал.

С 15:30 до 23:00 перенаправят рейсы автобусов:

маршрут №8: улица Мамина — проспект Победы — улица Краснознаменная — улица Братьев Кашириных — улица Академика Королева;

маршрут №22а: ЧКПЗ — улица Свободы — проспект Ленина — улица Энгельса — улица Труда — улица Северо-Крымская — улица Братьев Кашириных — улица Александра Шмакова;

маршрут №71: ЧМК — проспект Победы — улица Краснознаменная — улица Братьев Кашириных — улица Петра Столыпина.

Самые большие изменения ждут горожан с 20:00 до 23:00 — по-другому будут курсировать три вида транспорта.

Автобусы:

маршрут №15: ЧМК — Комсомольский проспект — улица Молодогвардейцев — улица Северо-Крымская — улица Труда — улица Энгельса — проспект Ленина — парк Гагарина;

маршрут №18: завод LD — улица Свободы — проспект Ленина — улица Российская — проспект Победы — автобусный парк;

маршрут №35: улица Приборостроителей — Свердловский проспект — проспект Победы — улица Российская — проспект Ленина — Свердловский проспект — улица Воровского — улица Дарвина — Новосинеглазово;

маршрут №58: ЧВВАКУШ — улица Братьев Кашириных — улица Северо-Крымская — улица Труда — улица Энгельса — проспект Ленина — Свердловский проспект — улица Доватора — улица Чистопольская;

Компенсационный маршрут (вместо номера на табло высвечивается «КМ»): рейсы от областной больницы в 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45 и от Теплотехнического института 19:35, 19:55, 20:15, 20:35 отменяются, последний рейс до областной больницы запустят после открытия движения.

Троллейбусы:

маршрут №12: улица Молдавская — Комсомольский проспект — ЧМК;

маршрут №12: АМЗ — улица Воровского — проспект Ленина — улица Свободы — железнодорожный вокзал.

Трамваи (с 18:45 до 23:00):

маршрут №3. ЧМК — улица Российская — Депо №1 — улица Горького — ЧМК (в одном направлении);

маршруты №5, №7: ЧЭМК — улица Горького — депо №1 — улица Российская — ЧГРЭС (в оба направления);

маршрут №16: улица Чичерина — улица Горького — депо №1 — улица Российская — улица Чичерина (в одном направлении).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 13 августа перекроют несколько участков дорог в Челябинске для движения транспорта.

Виталина Ярховска