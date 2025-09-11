В День города в Челябинске перекроют движение на центральных улицах
В День города 13 сентября в Челябинске ограничат движение транспорта на нескольких центральных улицах для проведения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.
С 7:00 до 18:00 нельзя будет проехать по улице Карла Маркса от улицы Цвиллинга до улицы Свободы. Днем, с 15:30 до 23:00, перекроют дороги по улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Кирова, улице Каслинская от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных, улице Красная от улицы Труда до улицы 8 Марта.
Самые масштабные ограничения ждут челябинцев с 20:00 до 23:00. В это время проезд закроют по:
- улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российская,
- Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина,
- улице Каслинская от проспекта Победы до улицы 8 Марта,
- улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда,
- улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы,
- улице Карла Маркса от улицы Красная до улицы Свободы,
- улице Коммуны от улицы Красная до улицы Свободы,
- улице Красная от проспекта Ленина до улицы 8 Марта,
- улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда,
- улице Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда,
- улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда,
- улице Советская от проспекта Ленина до улицы Труда,
- улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.