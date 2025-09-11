В День города в Челябинске перекроют движение на центральных улицах

В День города 13 сентября в Челябинске ограничат движение транспорта на нескольких центральных улицах для проведения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.

С 7:00 до 18:00 нельзя будет проехать по улице Карла Маркса от улицы Цвиллинга до улицы Свободы. Днем, с 15:30 до 23:00, перекроют дороги по улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Кирова, улице Каслинская от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных, улице Красная от улицы Труда до улицы 8 Марта.

Самые масштабные ограничения ждут челябинцев с 20:00 до 23:00. В это время проезд закроют по:

улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российская,

Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина,

улице Каслинская от проспекта Победы до улицы 8 Марта,

улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда,

улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы,

улице Карла Маркса от улицы Красная до улицы Свободы,

улице Коммуны от улицы Красная до улицы Свободы,

улице Красная от проспекта Ленина до улицы 8 Марта,

улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда,

улице Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда,

улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда,

улице Советская от проспекта Ленина до улицы Труда,

улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.

Виталина Ярховска