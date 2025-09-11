Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В День города в Челябинске перекроют движение на центральных улицах

В День города 13 сентября в Челябинске ограничат движение транспорта на нескольких центральных улицах для проведения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.

С 7:00 до 18:00 нельзя будет проехать по улице Карла Маркса от улицы Цвиллинга до улицы Свободы. Днем, с 15:30 до 23:00, перекроют дороги по улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Кирова, улице Каслинская от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных, улице Красная от улицы Труда до улицы 8 Марта.

Самые масштабные ограничения ждут челябинцев с 20:00 до 23:00. В это время проезд закроют по:

  • улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российская,
  • Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина,
  • улице Каслинская от проспекта Победы до улицы 8 Марта,
  • улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда,
  • улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы,
  • улице Карла Маркса от улицы Красная до улицы Свободы,
  • улице Коммуны от улицы Красная до улицы Свободы,
  • улице Красная от проспекта Ленина до улицы 8 Марта,
  • улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда,
  • улице Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда,
  • улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда,
  • улице Советская от проспекта Ленина до улицы Труда,
  • улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.

Виталина Ярховска

