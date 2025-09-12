В Екатеринбурге открылась киберспортивная «Маяк Арена» на 200 игроков

На ул. Радищева, 33 в Екатеринбурге 11 сентября открылась первая в Свердловской области профессиональная площадка для киберспорта «Маяк Арена», сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер. Она стала крупнейшей в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

На площади 3 тыс. кв. м установили передовое игровое оборудование. На арене могут играть до 200 геймеров, при этом на ее территории организован зал с большим экраном на 150 зрителей, которые могут наблюдать за ходом соревнований. Денис Паслер назвал арену инновационным пространством, которое нацелено на развитие киберспорта на Урале. «Мы дали старт соревнованиям среди екатеринбургских школьников. А уже в конце октября в рамках "Форума будущего" на "Маяк Арене" пройдут первые крупные соревнования»,— сообщил он.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в новом пространстве будут реализованы программы для школьников 12–17 лет: профориентационные мероприятия, кружки и курсы, турниры и хакатоны. Для студентов и молодежи старше 18 лет — профессиональные курсы, проекты совместно с вузами, лаборатории и стартапы. Также площадка предусматривает возможности для организации инклюзивных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Арена оборудована зонами для игры на компьютерах, консолях, телефонах и в VR, bootcamp-зонами для тренировок команд, студией для проведения киберспортивных турниров и студией для стриминга. По словам замгубернатора Свердловской области Татьяны Савиновой, киберспорт помогает людям формировать цифровые навыки, раскрывать таланты и сориентироваться в поиске профессии, а арена станет мощной образовательной площадкой.

Ирина Пичурина