В Екатеринбурге откроют киберспортивную арену на 400 игроков

На конец лета в Екатеринбурге запланировано техническое открытие киберспортивной арены, которая одновременно сможет вместить свыше 400 игроков, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Она станет одной из самых крупных в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Арена откроется в двухэтажном здании площадью 3 тыс. кв. м, что сделает ее третьей по величине в стране. Там появятся оборудованные зоны для игры на компьютерах и консолях, пространства для виртуальной реальности и мобильного гейминга, а также профессиональная сцена с большим экраном и студия для проведения киберспортивных турниров.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Татьяны Савиновой, киберспорт помогает людям формировать цифровые навыки, раскрывать таланты и сориентироваться в поиске профессии, а арена станет мощной образовательной площадкой. «Безусловно, нам необходимо развивать это направление, и появление одной из крупнейших арен России именно у нас, на Урале, станет мощным импульсом для развития региона как киберспортивного центра всей страны»,— сказала госпожа Савинова.

Напомним, в июне Минспорта подготовил новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов. Согласно опросу ВЦИОМ, треть россиян (31%) считает, что стране следует развивать киберспорт. Киберспортивные турниры смотрит или когда-то смотрел каждый четвертый опрошенный. Мужчины чаще выбирают экшен, шутеры и стратегии, женщины — логические игры, квесты и аркады. Молодежь предпочитает шутеры, RPG и симуляторы.

Ирина Пичурина