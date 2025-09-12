Новая Зеландия снизила ценовой потолок на российскую нефть до $47,6 за баррель

Власти Новой Зеландии приняли решение о снижении ценового потолка на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, сообщается на сайте МИД страны. Также был расширен список антироссийских санкций — они введены еще против 19 физических и юридических лиц, а также против 19 танкеров.

В заявлении решение названо «продуманным шагом», который направлен на «сокращение критически важных доходов» РФ от продажи нефти.

Санкции против субъектов обоснованы тем, что они якобы причастны к распространению химического оружия и дезинформации. Также они затронули альтернативных платежные системы и посредников в Северной Корее и Иране. Подпавшие же под санкции суда якобы относятся к «теневому флоту» России.

Эрнест Филипповский