Памфилова напомнила о дополнительных формах голосования в Курской области

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова во время доклада в информационном центре напомнила, что в Курской области голосование на выборах губернатора пройдет с применением дополнительной формы голосования вне помещений в целях безопасности.

Дополнительная форма была введена в регионе из-за сложной ситуации. «Она зажила своей жизнью и имеет право на жизнь тогда, когда это требуется в интересах безопасности наших избирателей — но, опять подчеркну, при непременном условии участия наблюдателей»,— сказала госпожа Памфилова. Она также напомнила, что голосование вне помещения проходит и на Камчатке из-за природных катаклизмов. Председатель ЦИК отметила, что при необходимости выборы в России будут проведены в самых экстремальных «пещерных» условиях.

ЦИК разрешил регионам применять дополнительные виды голосования в начале августа. В Черноземье такое право получили также Белгородская и Воронежская области. В Курской местная избирательная комиссия сразу же приняла решение о проведении досрочного голосования и голосования вне помещений. Сегодня, 11 сентября, в регионе завершается последний день досрочного голосования.

В Курской области кандидатами на пост являются врио главы региона Александр Хинштейн («Единая Россия»), депутаты местной облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

О том, какой итог губернаторских выборов в Курской области ожидают социологи,— в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий