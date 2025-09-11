МИД Ирана: обогащенный ядерный материал находится под завалами после ударов Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обогащенный ядерный материал находится под обломками объектов после израильских атак.

«Весь наш материал находится <...> под обломками разбомбленных объектов»,— сказал Аббас Аракчи в телеэфире (цитата по AFP). По его словам, организация по атомной энергии Ирана оценивает его состояние, чтобы потом доложить Высшему совету национальной безопасности страны.

8 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство не получало от Ирана информации по вопросу местонахождения запасов высокообогащенного урана. 2 сентября стало известно, что представители Ирана и МАГАТЭ не добились результатов по итогам двух раундов переговоров по иранской ядерной программе.

После атаки Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне Иран обвинил МАГАТЭ в невыполнении своих обязательств и временно прекратил сотрудничество с агентством. Иранские власти считают, что в нынешних условиях формат взаимодействия с МАГАТЭ должен быть изменен. В частности, запросы агентства на инспекции ядерных объектов предлагается рассматривать в отдельном порядке Высшим советом нацбезопасности страны.