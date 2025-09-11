МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с БПЛА в Польше

МИД Швеции вызвал посла России Сергея Беляева после того, как Польша заявила о сбитых российских беспилотниках над своей территорией. Заявление опубликовали на сайте министерства.

Фото: МИД РФ

«Швеция полностью поддерживает Польшу как союзника по НАТО и члена ЕС. Нарушения со стороны России неприемлемы и представляют угрозу безопасности Европы»,— приводят в заявлении слова министра иностранных дел Марии Мальмер Стенергард.

Польские власти сообщили о налете российских беспилотников на территорию страны в ночь на 10 сентября. Минобороны РФ сообщало, что российские войска атаковали объекты украинского ВПК. Однако применяемые для атаки российские дроны не могли долететь до границ с Польшей, поскольку их максимальная дальность не превышает 700 км. Из-за инцидента с БПЛА российских дипломатов вызвали в МИД Польши, Литвы, Испании и Нидерландов.

