На площади Ленина в Ростове снос недостроя завершат в октябре

Демонтаж бетонных конструкций перед гостиницей «Амакс» на пл. Ленина в Ростове-на-Дону завершат до конца октября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По информации ведомства, в марте глава региона Юрий Слюсарь поддержал инициативу жителей города прекратить возведение жилого дома и торгового центра на площади. Вместо этого власти решили создать зону отдыха. Губернатор поручил подготовить проект планировки с учетом мнения горожан.

На данный момент снос выполнен на площади 500 кв м. После завершения демонтажных работ будет подготовлено техническое задание на проектирование и выбран подрядчик для создания проектно-сметной документации под будущее благоустройство.

В онлайн-голосовании победил проект, который максимально сохраняет исторический облик ранее существовавшего на этом месте фонтана.

Член комиссии по сохранению архитектурно-градостроительного облика Ростова Александр Ломтев оценил стоимость благоустройства территории перед гостиницей и создания зоны отдыха не менее чем в 74 млн руб. В эту сумму входят демонтажные работы (35 млн руб.), строительство фонтана (34 млн руб.) и озеленение (3-5 млн руб.).

Валентина Любашенко