«Бумеранг капитал» приобрел 85% акций работающего в Ростове производителя зелени

Столичная инвестиционная группа «Бумеранг капитал» выкупила 85% акций компаний «Прованс» и «Прованс групп», специализирующихся на производстве зелени и работающих в нескольких регионах РФ, в том числе, в Ростовской области. Об этом сообщает агентство «РБК».

Ранее компания «Прованс» принадлежала генеральному директору Татьяне Овсянкиной. Она же контролировала половину предприятия «Прованс групп», другие 50% находились у Ольги Поповой. После сделки доля госпожи Овсянкиной в обеих фирмах составила 15%, при этом она сохранила позицию руководителя. Предприятия под управлением Татьяны Овсянкиной ведут деятельность в Тюмени, Ростове-на-Дону и Саратове. По информации с официального сайта, «Прованс» поставляет зелень в сети заведений быстрого питания KFC (Rostik's), Burger King и «Вкусно и точка».

Фирма «Бумеранг агроинвест» была создана в мае 2024 года структурой «Бумеранг капитал» и ее гендиректором Федором Перфильевым. Владельцем «Бумеранг капитал» является Ваган Гаспарян — бывший топ-менеджер «Сбербанк капитал».

Инвестиционный банкир Илья Шумов оценил стоимость 85% группы компаний в 1 млрд руб. Эксперт отметил, что доли «Бумеранг агроинвест» в «Провансе» и «Прованс групп» пока остаются в залоге у прежних собственников. Это может свидетельствовать о неполной оплате транзакции, заключил эксперт.

