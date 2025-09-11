Донская полиция выясняет причины ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста

В Аксайском районе 15-летний водитель питбайка врезался в опору дорожного знака и получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, авария произошла сегодня в 09:51 в пос. Верхнетемерницкий на ул. Солнечной, 61. По предварительным данным, подросток 2009 г. р. не справился с управлением мотоцикла и наехал на опору.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Валентина Любашенко