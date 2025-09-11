На ваше смотрение

Клубный чемпионат мира по футболу, прошедший минувшим летом в США в обновленном, сразу на 32 команды, формате, оказался, если верить данным Nielsen Sports, чрезвычайно успешным соревнованием. Решение Международной федерации футбола (FIFA) в разы увеличить количество участников турнира и растянуть его на месяц, подвергалось критике. На деле выяснилось, что клубное первенство планеты в общей сложности привлекло внимание 2,7 млрд человек. Показатель, не сильно уступающий традиционному, с участием национальных сборных, чемпионату мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители в Нью-Йорке смотрят финал клубного чемпионата мира по футболу между ПСЖ и «Челси» (июль 2025 года)

Фото: Angelina Katsanis / Reuters Зрители в Нью-Йорке смотрят финал клубного чемпионата мира по футболу между ПСЖ и «Челси» (июль 2025 года)

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Международная федерация футбола и Nielsen Sports сообщили о предварительных подсчетах, касающихся телевизионных рейтингов прошедшего минувшим летом в США клубного чемпионата мира. Его победителем стал «Челси», обыгравший в финале — 3:0 — действующего триумфатора Лиги чемпионов ПСЖ.

Согласно подсчетам Nielsen, за месяц турнир привлек внимание огромного количества людей: матчи первенства посмотрели 2,7 млрд человек.

Более детальные подсчеты появятся, скорее всего, только в 2026 году. Но и предварительные данные позволили FIFA заявить, что клубный чемпионат мира был сверхуспешным. Генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрём отметил, что «Кубок мира добился глобального успеха и стал событием, меняющим индустрию». «Первенство превзошло все ожидания. Начиная от потрясающей атмосферы на трибунах и заканчивая интересом публики по всему миру»,— говорится в его заявлении.

Показатели клубного чемпионата мира действительно впечатляют. В общей сложности, как уже было сказано, матчи посмотрели 2,7 млрд человек. При этом 80% лиц, относящих себя к тем, кто интересуется футболом, знали о том, что турнир проходит. В итоге официальные каналы турнира в соцсетях приобрели 9 млн фолловеров, а через ресурсы стримингового сервиса DAZN, который и приобрел права на показ турнира, всего за июнь—июль было подано более 10 млрд запросов, касающихся первенства.

Плюс запрос «FIFA Club World Cup» стал самым популярным из связанных со спортом в Google в июне—июле. В DAZN также заметили, что популярностью пользовались не только прямые трансляции игр: 80% аудитории DAZN смотрели еще и нарезки матчей, передачи, посвященные турниру, и так далее.

На ряде рынков клубный чемпионат мира стал настоящим ТВ-хитом. Так, в Бразилии игры посмотрели 131 млн человек (62% населения страны).

Неудивительно, учитывая, что все четыре бразильских участника первенства вышли в play-off. Бразильская телекомпания Globo, выступавшая лицензиатом DAZN, даже отчиталась о том, что три матча первенства оказались в тройке самых рейтинговых трансляций в Бразилии за первые шесть месяцев 2025 года. Возглавляет список игра «Фламенго»—«Бавария». Ее посмотрели 37 млн человек.

В Испании игры посмотрели 24 млн человек (почти половина населения). В Италии показатели похожие: 28 млн человек (48% населения). В Саудовской Аравии, которая была представлена на чемпионате клубом «Аль-Хиляль», его матч против «Манчестер Сити» добился рейтинга (процент смотрящих трансляцию от всех лиц, у которых включен телевизор) 78%. В Аргентине игра «Бока Хуниорс»—«Бенфика» собрала 9,1 млн зрителей, что дало трансляции рейтинг в фантастические 84,2%.

Впервые турнир под вывеской клубного чемпионата мира прошел в 2000 году (его предшественник — Межконтинентальный кубок — проводился с 1960-го). Проходил он по возможности ежегодно. В соревнованиях, проведение которых занимало примерно неделю, никогда не принимало участия более восьми команд (лучшие клубы своих конфедераций плюс команда-хозяйка плюс еще кто-то). По сути, речь шла о выставочном соревновании.

Когда руководство FIFA задумало превратить клубное первенство в полноценный турнир, оно столкнулось с солидным противодействием.



Противников идеи президента FIFA Джанни Инфантино не устраивало многое. Национальные федерации — то, что FIFA, как говорил в августе глава Английской премьер-лиги Ричард Мастерс, «созданная, чтобы управлять игрой глобально и проводить турниры на уровне сборных», вмешивается в клубные дела. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) увидел в клубном чемпионате мира угрозу гегемонии Лиги чемпионов. Международный профсоюз футболистов (FIFPro) не раз заявлял о своем несогласии с тем, что из-за переноса турнира на лето и растягивания его на месяц нагрузка на футболистов повышается.

Но с опорой на данные Nielsen у FIFA появляется сильный контраргумент.

Да, турнир — по сути, дебютный — не был идеальным. Претензии к времени и месту проведения чемпионата не лишены оснований — в середине лета на большей части США действительно очень жарко. Да, настройки требует схема отбора участников: десять безответных мячей, которые «Бавария» вкатила в ворота новозеландского «Окленд-Сити»,— яркое тому подтверждение. Но как бы то ни было, а болельщики на стадионы пошли.

Предварительные данные показывают, что стадионы посетили 2,7 млн человек. Плюс FIFA благодаря связям Джанни Инфантино с ближневосточными монархиями обеспечила достойный призовой фонд турнира. Его победитель, «Челси», заработал $120 млн. Как сообщало издание The Guardian, для наполнения фонда была применена двухступенчатая схема. Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) купил в 2024 году 10% DAZN за $1 млрд. DAZN, в свою очередь, за этот $1 млрд приобрел медийные права первенства. Причем с обязательством не взимать с телезрителей плату за просмотр игр турнира.

Но все эти уловки простительны для дебюта. Получившегося к тому же успешным. Настолько, что его показатели сопоставимы с теми, что дал последний чемпионат мира с участием сборных — в 2022 году в Катаре. Согласно данным FIFA, играм первенства 2022 года 20 и более минут уделили 3,26 млрд зрителей. В августе The Guardian сообщила, что FIFA рассматривает возможность увеличения количества участников клубного первенства мира до 48 команд, подталкиваемая запросами топовых команд. Тех, которые ввиду неоднозначной схемы определения участников на дебютный турнир не попали. Но очень хотели бы принять участие в разделе призового фонда.

Александр Петров