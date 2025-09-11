Жилье в пригородах Ростова стало дороже на 4,5% в 2025 году

Разрыв в ценах на вторичное жилье между Ростовом-на-Дону и пригородами сократился до 32% в сентябре 2025 года против 37% годом ранее. Об этом свидетельствуют данные «Циан.Аналитика».

По информации экспертов, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке донской столицы достигла 141,5 тыс. руб., в ближайших пригородах — 107,1 тыс. руб. За год разница уменьшилась на пять процентных пунктов.

«В целом по российским городам-миллионникам наблюдается обратная тенденция: разрыв цен на недвижимость между центрами агломераций и пригородами увеличился до 48% против 44% в прошлом году. Эксперты объясняют это тем, что стоимость жилья в крупных городах растет быстрее, чем в пригородных зонах»,— поясняют аналитики платформы.

Согласно расчетам специалистов, за год вторичное жилье в пригородах подорожало на 4,5%, в центрах агломераций — на 6%. Наиболее значительное увеличение разрыва зафиксировано в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Уфе — на 10-13 процентных пунктов по сравнению с сентябрем 2024 года.

«Жилье за пределами городских рубежей в миллионниках стало уже в 1,5 раза дешевле, чем в центрах агломераций»,— отметила эксперт «Циан.Аналитика» Елена Бобровская.

Валентина Любашенко