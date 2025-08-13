Нефть переливается через пошлины

Мировое предложение нефти будет активно расти и в этом, и в следующем годах быстрее, чем ожидалось ранее. Такой прогноз содержится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Причина — договоренности членов ОПЕК+ о расширении добычи. Пока устойчивый рост спроса поддерживается традиционно высоким летним потреблением, а также стремлением Китая расширить запасы на фоне опасений вокруг вторичных пошлин. В следующем же году избыток предложения на мировом рынке нефти может стать рекордным: при росте добычи потребление будет сдерживаться последствиями повышения пошлин США.

В августовском отчете МЭА повысило оценку роста предложения нефти на глобальном рынке. Прогноз на 2025 год повышен на 370 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,5 млн б/с. На 2026-й — на 620 тыс. б/с, до 1,9 млн б/с. Таким образом, предложение составит 105,5 млн б/с в этом году и 107,4 млн б/с — в следующем. Пересмотр оценок связан с планами восьми стран ОПЕК+ нарастить добычу нефти: к концу сентября на рынок вернется весь объем добровольного сокращения — 2,2 млн б/с (см. “Ъ” от 4 августа).

Альянс решил увеличить квоты на добычу на фоне опасений относительно поставок из РФ — проблемы возможны, если президент США Дональд Трамп введет вторичные пошлины в отношении импортеров российской нефти.

Из оценок МЭА следует, что Индия, которая может столкнуться с 50-процентными тарифами на поставки в США из-за закупки российских энергоносителей (см. “Ъ” от 8 августа), в июле снизила импорт нефти из РФ на 400 тыс. б/с, до 1,4 млн б/с. По данным источников Reuters, вариант полного отказа от российских поставок индийские власти не рассматривают, речь идет о возможном сокращении закупок в обмен на снижение американских пошлин. В МЭА пока не комментируют риски такого сценария.

В июле импорт российской нефти сокращал и Китай: закупки снизились на 300 тыс. б/с к показателю июня, до 1,8 млн б/с. Указа о повышении тарифов для Китая, аналогичного «индийскому», сейчас нет: Пекин и Вашингтон продолжают переговоры о ставках базовых пошлин, их «штрафное» увеличение пока не обсуждается. Между тем КНР расширяет запасы нефти: во втором квартале они выросли на 900 тыс. б/с.

Вклад в устойчивый рост спроса на нефть во втором квартале, а также в июле вносили и сезонные факторы. Это, например, жаркая погода, которая провоцировала расширение потребления, а также летние поездки, благодаря которым спрос на авиатопливо заметно вырос в США и Европе. Отметим, сдержанный рост цен на нефть в июле, вызванный в большей степени сезонными факторами, чем рисками (после анонсов вторичных пошлин цены, напротив, снизились), позволил РФ увеличить доходы от нефтеэкспорта на 7% в месячном выражении, до $14,3 млрд (в прошлом июле — $16,4 млрд).

В 2026 году рост спроса на нефть будет все больше сдерживаться последствиями введения американских пошлин: менее активно будут расти закупки Китая, Бразилии, Индии, а также других развивающихся стран.

Ожидается, что в следующем году спрос увеличится на 699 тыс. б/с. Эта оценка на 23 тыс. б/с ниже июньской и почти втрое — январской. В результате спрос теперь оценивается в 104,4 млн б/с.

Доклад ОПЕК, опубликованный на этой неделе, традиционно предполагает более заметный, чем ожидает МЭА, рост спроса на нефть (в организацию входят в основном экспортеры) — на 1,4 млн б/с, до 106,5 млн б/с. Картель ожидает, что расширение потребления будет поддерживаться оживлением деловой активности в Европе и Штатах, впрочем, эти оценки пока выглядят слишком оптимистично.

Избыток предложения на мировом рынке нефти, по оценкам МЭА, может составить рекордные 3 млн б/с в 2026 году. Прогноз на 2025 год предполагает профицит на уровне 1,8 млн б/с, даже такое значение показателя означает серьезное давление на цены, его увеличение гарантированно обернется их дальнейшим спадом.

