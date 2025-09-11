Швеция выделит $7,5 млрд на военную помощь Украине

Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что в ближайшие два года страна выделит 70 млрд крон ($7,5 млрд) на военную помощь Украине.

Основная часть этой суммы будет направлена на закупки шведским управлением вооружений самоходных артиллерийских установок Archer и другого оружия с дальнейшей передачей его Украине.

Господин Юнсон также заявил, что Швеция готова предоставить военную помощь Польше. «Мы связались с министерством обороны Польши и сообщили, что готовы предоставить нужные ресурсы, если Польша в этом заинтересована», — отметил он. Польские власти сообщили о налете российских беспилотников на территорию страны в ночь на 10 сентября. Минобороны РФ сообщало, что российские войска атаковали объекты украинского ВПК, но максимальная дальность российских дронов, которые якобы пересекли воздушное пространство Польши, не превышает 700 км. Многие союзники Польши уже выразили готовность оказать ей помощь.

Яна Рождественская