Bloomberg: НАТО готовит оборонительный ответ после инцидента с БПЛА в Польше

Страны НАТО готовят оборонительный ответ из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, сейчас обсуждается, какие средства нужно отправить союзникам для усиления обороны на восточном фланге альянса.

Собеседник Bloomberg сообщил, что планируется также дать «политический ответ». В частности, накануне генсек НАТО Марк Рютте и другие лидеры стран НАТО осудили действия России, которую считают причастной к налету беспилотников на Польшу.

Координировать военные вопросы поручено верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу. Он говорил, что альянс пока не установил, был ли инцидент с дронами преднамеренным действием или случайностью.

Польские власти утверждают, что вхождение в воздушное пространство Польши беспилотников приравнивается к нападению на НАТО и Евросоюз. По запросу Варшавы страны альянса применили 4-ю статью, предполагающую начало консультаций, если территориальная целостность одного из членов блока была нарушена. Польша также попросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и другую военную помощь. Британия и Франция, в частности, предложили направить польской стороне истребители Eurofighter и Rafale, Чехия — три вертолета Ми-17, Швеция — средства ПВО.

Лусине Баласян